Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией

19-21 апреля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские

19-21 апреля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения отдельных пограндивизий "Губадлы" и "Газах" пограничных войск.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Было отмечено, что в рамках поездки проверено выполнение поручений президента Азербайджана, Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны на государственной границе с Арменией после восстановления территориальной целостности нашей страны.

Была подчеркнута важность ввода в строй за последний год 19 новых воинских частей и более 100 пограничных пунктов на освобожденных территориях.

В ходе поездки М.Алиев и Э.Гулиев понаблюдали за учениями в полевом учебном центре ГПС.