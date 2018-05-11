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    Помощник президента: Азербайджанская армия способна выполнить самые сложные задачи

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    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Одним из основных успехов современного Азербайджана является создание сильной армии".

    Как сообщает Report, об этом на презентации проекта "Sevdiyim", посвященном 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, заявил помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующий отделом Фуад Алескеров.

    Он отметил, что в настоящее время Азербайджанская армия оснащена современным оружием:

    "Это мощная армия, имеющая высокую боевую подготовку и способная под руководством Верховного главнокомандующего выполнить самые сложные задачи".

    Ф.Алескеров напомнил, что армия продемонстрировала свои силы во время апрельских боев 2016 года и возвысила Азербайджанский триколор на землях, освобожденных от врага:

    "Мы уверены, что в ближайшее время наш флаг будет развеваться в освобожденных от оккупации территориях, Шуше, Ханкенди".

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