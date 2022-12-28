О нас

Полномочный представитель президента побывал в Отдельной общевойсковой армии

Полномочный представитель президента побывал в Отдельной общевойсковой армии 28 декабря полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы.
Армия
28 декабря 2022 г. 20:28
Полномочный представитель президента побывал в Отдельной общевойсковой армии

28 декабря полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы.

Как сообщает Report, прибывшему в центральный штаб войск Нахчыванского гарнизона полномочному представителю президента Азербайджанской Республики была предоставлена информация о деятельности Центра управления боем и Центрального командного пункта, оснащенного современными автоматизированными системами управления.

Заместитель министра обороны, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Кярям Мустафаев рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения надежной обороны Автономной Республики.

В учебно-тренировочном центре был продемонстрирован видеоролик, повествующий об армейском строительстве в Нахчыване.

Затем полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике посетил воинские части Отдельной общевойсковой армии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Əlahiddə Ümumqoşun Orduda olub, xidmət şəraiti ilə maraqlanıb

Самое важное

Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi