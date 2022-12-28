Полномочный представитель президента побывал в Отдельной общевойсковой армии

28 декабря полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы.
Как сообщает Report, прибывшему в центральный штаб войск Нахчыванского гарнизона полномочному представителю президента Азербайджанской Республики была предоставлена информация о деятельности Центра управления боем и Центрального командного пункта, оснащенного современными автоматизированными системами управления.
Заместитель министра обороны, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Кярям Мустафаев рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения надежной обороны Автономной Республики.
В учебно-тренировочном центре был продемонстрирован видеоролик, повествующий об армейском строительстве в Нахчыване.
Затем полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике посетил воинские части Отдельной общевойсковой армии.