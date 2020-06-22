Полковник: Министр обороны доказал готовность армии к бою на основе фактов

"Азербайджанская армия способна освободить наши земли от врага и полностью готова к этому".

Об этом Report заявил полковник запаса Шаир Рамалданов.

По мнению полковника, одна из основных задач Вооруженных сил – освободить оккупированные Арменией земли.

"Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступлении также сказал, что армия готова выполнить данный приказ Верховного главнокомандующего. Естественно, эта готовность – результат проведенных в армии реформ. Поэтому министр в своем выступлении привел достаточное количество доказательств сегодняшнего развития и боеготовности Азербайджанской армии. Министр также обратил внимание на основные вопросы, рассказывая о вооружении армии, кадровом потенциале и воодушевлении служащего личного состава.

Полагаю, проведение Азербайджанской армией нескольких широкомасштабных учений в год служит постоянному росту боеготовности. Участие нашей армии в международных учениях и выход в финал международных соревнований показывает, что боевой дух и готовность наших Вооруженных сил достаточны".

Полковник запаса Шаир Рамалданов

"Своим выступлением министр еще раз доложил и Верховному главнокомандующему, и обществу, что Азербайджанская армия всегда готова выполнить любые приказы".

Полковник сказал, что министр обороны перечислил проведенные реформы и выполненные работы, фактами доказав, на что способна Азербайджанская армия: "Вооруженные силы занимаются повышением боевого потенциала. Это позволяет говорить открытие двух современных воинских частей за последний месяц. Сдача в эксплуатацию военных частей, отвечающих современным требованиям, рассчитано на повышение боеготовности. Сегодня личный состав имеет все обеспечение для выполнения любого боевого здания. Поэтому своим выступлением министр еще раз доложил и Верховному главнокомандующему, и обществу, что Азербайджанская армия всегда готова выполнить любые приказы".

Ш.Рамалданов сказал, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий тоже высокого мнения о боеготовности армии: "После апрельских событий президент, Верховный главнокомандующий употребил прекрасное выражение. Он сказал, что если Азербайджан и Армению оставят один на один, Азербайджанская армия способна в короткое время разбить захватническую армию и восстановить свою территориальную целостность. Сегодня наши Вооруженные силы в рядах профессиональных армий, имеют большой авторитет на международной арене. Именно поэтому сегодня Азербайджанская армия входит в список 50 сильнейших армий мира".