Погранслужба Азербайджана оказала помощь иностранным морякам на Каспии

Государственная пограничная служба Азербайджана продолжает спасательные мероприятия и контроль над вышедшими в Каспийское море плавательными средствами.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 1 декабря поступила информация, что у четырех членов экипажа следовавшего по рейду в Говсаны сухогруза Исламской Республики Иран "Пая" – граждан Ирана Абдитазехабади Омида Хоссейна 1976 г.р., Дарзырекаванды Резе Солеймани 1991 г.р., Мослеха Вахида Гафари 1987 г.р., Зарину Абкенару Али 1991 г.р. поднялась температура, из-за чего они стали себя плохо чувствовать.

Пограничный контроль ГПС совместно с руководством порта принял незамедлительные меры, организовав доставку членов экипажа в Клиническую больницу скорой медицинской помощи им.Мусы Нагиева.

В тот же день около 18:25 из Национального центра Государственной морского агентства в Главный командно-контрольный центр Береговой охраны ГПС поступила информация о необходимости оказания помощи члену экипажа российского сухогруза "Омский-136" матросу Зубанкову Ефиму Владимировичу 1982 г.р., состояние которого резко ухудшилось из-за повышения давления. Сухогруз следовал по рейду в Тюркан. Для эвакуации больного были приняты незамедлительные меры, на лодке дежурного сторожевого судна Береговой охраны ГПС он был доставлен в порт Говсаны, а оттуда в медучреждение.