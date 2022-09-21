Погибшим в результате несчастного случая военнослужащим предлагается присвоить статус шехида

Член парламентского комитета по правам человека Эльшад Мирбашироглу предложил предоставить статус шехида военнослужащим, погибшим в результате несчастного случая во время военной службы.

Член парламентского комитета по правам человека Эльшад Мирбашироглу предложил предоставить статус шехида военнослужащим, погибшим в результате несчастного случая во время военной службы.

Как сообщает Report, в ходе выступления на сегодняшнем заседании комитета депутат рассказал о необходимости внесения изменений в закон "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов".

Он также сообщил, что представил свое предложение в Милли Меджлис:

"Я предложил присвоить звание шехида погибшим в результате несчастного случая при прохождении военной службы в период Отечественной войны или при исполнении воинского долга. Это мое предложение, и это очень деликатный вопрос".