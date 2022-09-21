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Погибшим в результате несчастного случая военнослужащим предлагается присвоить статус шехида

Погибшим в результате несчастного случая военнослужащим предлагается присвоить статус шехида Член парламентского комитета по правам человека Эльшад Мирбашироглу предложил предоставить статус шехида военнослужащим, погибшим в результате несчастного случая во время военной службы.
Армия
21 сентября 2022 г. 12:51
Погибшим в результате несчастного случая военнослужащим предлагается присвоить статус шехида

Член парламентского комитета по правам человека Эльшад Мирбашироглу предложил предоставить статус шехида военнослужащим, погибшим в результате несчастного случая во время военной службы.

Как сообщает Report, в ходе выступления на сегодняшнем заседании комитета депутат рассказал о необходимости внесения изменений в закон "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов".

Он также сообщил, что представил свое предложение в Милли Меджлис:

"Я предложил присвоить звание шехида погибшим в результате несчастного случая при прохождении военной службы в период Отечественной войны или при исполнении воинского долга. Это мое предложение, и это очень деликатный вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Hərbi xidmətdə bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən hərbçilərə şəhid statusunun verilməsi təklif edilib

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