Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида

Погибшим в Лачынском районе военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии - солдатам Самиру Худиеву и Таиру Алиеву был присвоен статус шехида.

Погибшим в Лачынском районе военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии - солдатам Самиру Худиеву и Таиру Алиеву был присвоен статус шехида.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ИВ Агстафинского и Сабунчинского районов.

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии - рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание в труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Т.Алиев получил тяжелые травмы, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Таир Алиев похоронен в Аллее шехидов Агстафинского района, а Самир Худиев - в Аллее шехидов бакинского поселка Рамана.