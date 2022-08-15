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Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида

Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида Погибшим в Лачынском районе военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии - солдатам Самиру Худиеву и Таиру Алиеву был присвоен статус шехида.
Армия
15 августа 2022 г. 11:26
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида

Погибшим в Лачынском районе военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии - солдатам Самиру Худиеву и Таиру Алиеву был присвоен статус шехида.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ИВ Агстафинского и Сабунчинского районов.

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии - рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание в труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Т.Алиев получил тяжелые травмы, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Таир Алиев похоронен в Аллее шехидов Агстафинского района, а Самир Худиев - в Аллее шехидов бакинского поселка Рамана.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army soldiers who died in Lachin given status of martyr
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Laçında həlak olan əsgərlərinə şəhid statusu verilib

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