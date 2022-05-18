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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении В ночь с 17 по 18 мая подразделения армянских вооруженных сил подвергали интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кяльбаджарского района.
Армия
18 мая 2022 г. 09:25
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

В ночь с 17 по 18 мая подразделения армянских вооруженных сил подвергали интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и пулеметов позиции Азербайджанской армии.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions in Kalbajar subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqelərini intensiv atəşə tutub

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