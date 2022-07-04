Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении

В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.