О нас

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в
Армия
4 июля 2022 г. 09:42
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении

В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Kalbajar direction subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqeləri atəşə tutulub

Самое важное

В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
2 июля 2022 г. 10:43
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi