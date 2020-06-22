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Подразделения ВС Азербайджана провели учение в условиях горной местности - ВИДЕО

Подразделения ВС Азербайджана провели учение в условиях горной местнос

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020-й год, подразделения Азербайджанской армии провели учение по отработке задач по планированию и проведению наступательных действий в условиях горной местности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В учении было задействовано около 800 военнослужащих, около 100 единиц боевых бронированных машин и автомобильной техники, около 40 артиллерийских установок разных калибров, 6 боевых и транспортных вертолетов.

Целью учения стало совершенствование боевых навыков командиров в условиях горной местности, управление подразделениями в ходе наступательных действий в горах, проверка физической выносливости личного состава, а также организация взаимодействия подразделений.

Подразделения, поднятые по тревоге, успешно выполнили задачи по захвату резервного района, горных перевалов и доминирующих высот, а также созданию благоприятных условий для наступления основных сил.

На завершающем этапе учения были выполнены боевые стрельбы.

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