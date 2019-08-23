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Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО

Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) воинских объединений провели боевые стрельбы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе учебных тренировок боевые расчеты обнаружили и уничтожили движущиеся мишени различных параметров.

Командованием высоко оценены знания, способности и практические навыки личного состава, успешно выполнившего поставленные задачи.

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