Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО

Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы

23 августа, 2019 14:02

https://report.az/storage/news/394f7e195b3b3ab1822b15628e77ef86/171b33ca-ffca-4808-8092-ca6f0123e56a_292.jpg Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) воинских объединений провели боевые стрельбы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе учебных тренировок боевые расчеты обнаружили и уничтожили движущиеся мишени различных параметров. Командованием высоко оценены знания, способности и практические навыки личного состава, успешно выполнившего поставленные задачи.