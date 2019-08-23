Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) воинских объединений провели боевые стрельбы.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе учебных тренировок боевые расчеты обнаружили и уничтожили движущиеся мишени различных параметров.
Командованием высоко оценены знания, способности и практические навыки личного состава, успешно выполнившего поставленные задачи.
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