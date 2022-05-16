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Подразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты

Подразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выполнили учебно-тренировочные полеты.
Армия
16 мая 2022 г. 18:04
Подразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны.

Сначала были проверены теоретические и практические знания военнослужащих, а на симуляционных тренажерах - навыки управления БПЛА.

В рамках учений операторы БПЛА провели разведку местности на различных высотах, выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника и передаче полученных данных на пункты управления.

Основной целью учений, проводимых с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, является совершенствование практических навыков личного состава.

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Версия на английском языке UAV units of Azerbaijani Army carry out training flights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun PUA bölmələri təlim uçuşları keçirib

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