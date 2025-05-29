Подразделение РСЗО "Смерч" азербайджанской армии выполнило боевые стрельбы

В азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Ракетно-артиллерийских войск.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках учений, которые проводились в соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделение реактивных систем, поднятое по сигналу "Тревога", покинуло пункт постоянной дислокации и расположилось в районе сосредоточения. Боевая техника была подготовлена к боевому применению. Подразделение РСЗО "Смерч" выдвинулось на стартовую позицию и успешно выполнило огневые задачи.
Основной целью тактических учений с боевой стрельбой является повышение боеспособности личного состава подразделений, а также совершенствование знаний и навыков военнослужащих в соответствии с требованиями современного боя.