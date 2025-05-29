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Подразделение РСЗО "Смерч" азербайджанской армии выполнило боевые стрельбы

Подразделение РСЗО "Смерч" азербайджанской армии выполнило боевые стрельбы В азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Ракетно-артиллерийских войск.
Армия
29 мая 2025 г. 12:50
Подразделение РСЗО Смерч азербайджанской армии выполнило боевые стрельбы

В азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Ракетно-артиллерийских войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках учений, которые проводились в соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделение реактивных систем, поднятое по сигналу "Тревога", покинуло пункт постоянной дислокации и расположилось в районе сосредоточения. Боевая техника была подготовлена к боевому применению. Подразделение РСЗО "Смерч" выдвинулось на стартовую позицию и успешно выполнило огневые задачи.

Основной целью тактических учений с боевой стрельбой является повышение боеспособности личного состава подразделений, а также совершенствование знаний и навыков военнослужащих в соответствии с требованиями современного боя.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army conducts live-fire tactical exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun "Smerç” YARS bölməsi atışlar icra edib

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