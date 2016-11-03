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    Подписан план двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

    Делегация министерства обороны отправилась в Исламскую Республику Пакистан

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Делегация министерства обороны отправилась в Исламскую Республику Пакистан для участия в "7-ой встрече Азербайджано-пакистанской рабочей группы".

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, во время встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также совместные мероприятия, которых предстоит провести.

    В конце мероприятия был подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенного штаба Исламской Республики Пакистан. 

    Отметим, что встреча Рабочей группы с участием старшего офицерского состава проводится ежегодно в очередном порядке, как в Азербайджане, так и в Пакистане.

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