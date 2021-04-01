Почтена память Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова

1 апреля с участием группы военнослужащих Министерства обороны состоялась церемония поминовения, посвященная дню рождения Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова. Участники церемонии посетили могилу героя и возложили к ней цветы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, павших за суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и освобождение наших земель.

На церемонии рассказывалось о славном жизненном пути героя, его служении Отечеству как офицера-патриота, в частности, о его отваге и героизме проявленных в ходе апрельских боев и Отечественной войны.

Подчеркивалось, что героизм Ш.Гамидова был высоко оценен главой государства, Верховным главнокомандующим господином Ильхамом Алиевым, он был награжден орденами и медалями.