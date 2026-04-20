Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

В Н-ской воинской части Сил специального назначения (ССН) состоялось памятное мероприятие, посвященное 10-й годовщине Апрельских боев 2016 года и памяти шехидов.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и соотечественников, отдавших жизнь за Родину, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн.

Командующий ССН, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров в своем выступлении отметил, что Апрельские бои 2016 года стали началом череды последующих побед − Гюннутской операции, Товузских боев, Отечественной войны и антитеррористической операции, которые в целом составили путь к великой Победе под руководством победоносного Верховного главнокомандующего.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что военнослужащие ССН готовы по приказу Верховного главнокомандующего выполнить любую боевую задачу во имя безопасности, территориальной целостности и суверенитета страны, и отдать жизнь за Родину.

В своих выступлениях члены семей и близкие шехидов выразили признательность президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, а также руководству Министерства обороны за постоянное внимание, заботу о них и за почтение светлой памяти шехидов.

Выступившие на мероприятии участники боевых действий и представители общественности рассказали об историческом значении Апрельских боёв и их причинах, отмечалось, что в ходе этих сражений азербайджанские военнослужащие, проявив высокий профессионализм и мужество, нанесли противнику сокрушительные удары.

В художественной части мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвящённый Апрельским боям, в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова прозвучали музыкальные композиции на патриотическую тему.

В заключение был организован банкет в память о шехидах, прочитаны молитвы за упокой их душ.

Гостям были преподнесены памятные подарки, после чего было сделано фото на память.