    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20 апреля, 2026
    20:32
    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    В Н-ской воинской части Сил специального назначения (ССН) состоялось памятное мероприятие, посвященное 10-й годовщине Апрельских боев 2016 года и памяти шехидов.

    Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и соотечественников, отдавших жизнь за Родину, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн.

    Командующий ССН, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров в своем выступлении отметил, что Апрельские бои 2016 года стали началом череды последующих побед − Гюннутской операции, Товузских боев, Отечественной войны и антитеррористической операции, которые в целом составили путь к великой Победе под руководством победоносного Верховного главнокомандующего.

    В ходе выступлений было подчеркнуто, что военнослужащие ССН готовы по приказу Верховного главнокомандующего выполнить любую боевую задачу во имя безопасности, территориальной целостности и суверенитета страны, и отдать жизнь за Родину.

    В своих выступлениях члены семей и близкие шехидов выразили признательность президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, а также руководству Министерства обороны за постоянное внимание, заботу о них и за почтение светлой памяти шехидов.

    Выступившие на мероприятии участники боевых действий и представители общественности рассказали об историческом значении Апрельских боёв и их причинах, отмечалось, что в ходе этих сражений азербайджанские военнослужащие, проявив высокий профессионализм и мужество, нанесли противнику сокрушительные удары.

    В художественной части мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвящённый Апрельским боям, в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова прозвучали музыкальные композиции на патриотическую тему.

    В заключение был организован банкет в память о шехидах, прочитаны молитвы за упокой их душ.

    Гостям были преподнесены памятные подарки, после чего было сделано фото на память.

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Последние новости

    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    19:51

    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей