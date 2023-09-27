В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю 27 сентября – Дня памяти

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприя

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприятий, приуроченных к 27 сентября – Дню памяти.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



Согласно плану, личный состав посетил Аллеи шехидов, были возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, воздана дань уважения их светлой памяти. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.



В рамках мероприятий были организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, показаны документальные фильмы и видеоролики, посвященные Отечественной войне.



Выступившие поведали об исторической значимости славной победы, одержанной под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, о роли нашего народа в победе, о примерах мужества и отваги наших героев. Участники мероприятий поделились воспоминаниями о наших шехидах.



В День памяти наши военнослужащие также приняли участие в акциях по посадке деревьев, проведенных в различных регионах с участием семей шехидов и наших сограждан, потерявших здоровье на войне.