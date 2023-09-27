О нас

В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю 27 сентября – Дня памяти

В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю 27 сентября – Дня памяти В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприя
Армия
27 сентября 2023 г. 17:00
В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю 27 сентября – Дня памяти

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприятий, приуроченных к 27 сентября – Дню памяти.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, личный состав посетил Аллеи шехидов, были возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, воздана дань уважения их светлой памяти. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятий были организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, показаны документальные фильмы и видеоролики, посвященные Отечественной войне.

Выступившие поведали об исторической значимости славной победы, одержанной под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, о роли нашего народа в победе, о примерах мужества и отваги наших героев. Участники мероприятий поделились воспоминаниями о наших шехидах.

В День памяти наши военнослужащие также приняли участие в акциях по посадке деревьев, проведенных в различных регионах с участием семей шехидов и наших сограждан, потерявших здоровье на войне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi