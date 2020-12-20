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По инициативе Мехрибан Алиевой началась акция помощи военнослужащим

По инициативе Мехрибан Алиевой началась акция помощи военнослужащим По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали новую кампанию в поддержку наших военнослужащих, несущих службу на освобожденных от оккупации территориях
Армия
20 декабря 2020 г. 20:50
По инициативе Мехрибан Алиевой началась акция помощи военнослужащим

По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали новую кампанию в поддержку наших военнослужащих, несущих службу на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, в рамках акции с 18 декабря с учетом пожеланий военнослужащих и офицеров, несущих службу в Кяльбаджарском районе, в освобожденной от оккупации части Ходжавендского района и поселка Гадрут, началась доставка им различных продуктов питания, посылок со средствами личного ухода и гигиены.

В сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел представители сети супермаркетов Bravo посетили освобожденные от оккупации территории, доставили посылки нашим военнослужащим, а также побеседовали с солдатами и отметили их пожелания.

В рамках инициативы Мехрибан Алиевой, которая с особой чуткостью относится к пожеланиям и потребностям наших военнослужащих, в ближайшие дни будут организованы поездки на другие освобожденные территории.

Акцию предусматривается проводить постоянно.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə hərbçilərimizə dəstək aksiyasına başlanıldı

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