По факту аварии военного автомобиля в Шуше возбуждено уголовное дело

Военная прокуратура распространила информацию в связи с аварией военного автомобиля на дороге Шуша-Лачын. Как сообщает Report, в заявлении пресс-службы военной прокуратуры говорится следующее:

Военная прокуратура распространила информацию в связи с аварией военного автомобиля на дороге Шуша-Лачын.

Как сообщает Report, в заявлении пресс-службы военной прокуратуры говорится, что на основании полученной информации сотрудниками Агдамской военной прокуратуры осмотрено место происшествия, взяты объяснительные и предприняты другие действия.

"В Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.2 Уголовного кодекса Азербайджана (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), были допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные действия. В настоящее время ведется расследование, будут приняты все меры в соответствии с требованиями закона", - говорится в заявление.

Отметим, что 3 марта военный грузовой автомобиль попал в ДТП на автодороге Шуша-Лачын, в результате чего пострадал военнослужащий действительной срочной военной службы Кязимов Вусал Вугар оглу. Он был незамедлительно доставлен в военный госпиталь, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. По факту ведется расследование