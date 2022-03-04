О нас
Аудио новости

По факту аварии военного автомобиля в Шуше возбуждено уголовное дело

По факту аварии военного автомобиля в Шуше возбуждено уголовное дело Военная прокуратура распространила информацию в связи с аварией военного автомобиля на дороге Шуша-Лачын. Как сообщает Report, в заявлении пресс-службы военной прокуратуры говорится следующее:
Армия
4 марта 2022 г. 13:49
По факту аварии военного автомобиля в Шуше возбуждено уголовное дело

Военная прокуратура распространила информацию в связи с аварией военного автомобиля на дороге Шуша-Лачын.

Как сообщает Report, в заявлении пресс-службы военной прокуратуры говорится, что на основании полученной информации сотрудниками Агдамской военной прокуратуры осмотрено место происшествия, взяты объяснительные и предприняты другие действия.

"В Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.2 Уголовного кодекса Азербайджана (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), были допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные действия. В настоящее время ведется расследование, будут приняты все меры в соответствии с требованиями закона", - говорится в заявление.

Отметим, что 3 марта военный грузовой автомобиль попал в ДТП на автодороге Шуша-Лачын, в результате чего пострадал военнослужащий действительной срочной военной службы Кязимов Вусал Вугар оглу. Он был незамедлительно доставлен в военный госпиталь, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. По факту ведется расследование

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şuşada hərbi avtomobilin qəzaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

Погибший в автоаварии в Шуше солдат похоронен на второй Аллее шехидов
Погибший в автоаварии в Шуше солдат похоронен на второй Аллее шехидов
4 марта 2022 г. 12:57
Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях
ФотоМинобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях
4 марта 2022 г. 11:54
Погибшему в автоаварии в Шуше солдату присвоен статус шехида
Погибшему в автоаварии в Шуше солдату присвоен статус шехида
4 марта 2022 г. 11:29
Минобороны: Минометные подразделения провели упражнения по стрельбе
Минобороны: Минометные подразделения провели упражнения по стрельбе
3 марта 2022 г. 13:26
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Товузском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Товузском направлении
3 марта 2022 г. 10:36
Пакистанская делегация посетила ВМС Азербайджана
ФотоПакистанская делегация посетила ВМС Азербайджана
2 марта 2022 г. 19:53
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли тактико-специальные учения
ФотоВ войсках Нахчыванского гарнизона прошли тактико-специальные учения
1 марта 2022 г. 18:08
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
1 марта 2022 г. 17:04
В воинской части армии Азербайджана проведены тактические учения
ФотоВ воинской части армии Азербайджана проведены тактические учения
1 марта 2022 г. 10:22
Объявлены правила приема в военные лицеи Минобороны Азербайджана
Объявлены правила приема в военные лицеи Минобороны Азербайджана
28 февраля 2022 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi