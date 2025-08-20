О нас

Платформа mygov предоставила полный онлайн-доступ к данным о воинской службе

Армия
20 августа 2025 г. 10:48
Платформа mygov предоставила полный онлайн-доступ к данным о воинской службе

Граждане Азербайджана получили доступ к расширенному спектру информации о военной службе через государственную цифровую платформу mygov.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу по призыву и мобилизации, теперь в личном кабинете пользователей платформы mygov доступны следующие данные:

- информация о постановке на первичный воинский учет;

- результаты медицинского освидетельствования призывника военно-врачебной комиссией после обязательного обследования;

- заключения о годности к военной службе;

- результаты дополнительных медицинских обследований.

Кроме того, в системе будут отображаться результаты итоговых медицинских обследований, проведенных Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации, решения призывной комиссии в соответствии с пунктами таблицы заболеваний, а также уведомления о предоставлении отсрочки от призыва по семейным обстоятельствам или для продолжения образования.

Платформа mygov также предоставляет полный цифровой доступ к информации о воинском учете, срочной действительной военной службе, отсрочках от призыва, освобождении от срочной действительной военной службы, временном непризыве на срочную действительную военную службу и прохождении действительной военной службы.

Граждане могут ознакомиться со своими военными данными, загрузить документы в формате PDF или поделиться ими в цифровом виде через веб-портал mygov или мобильное приложение, не посещая центры обслуживания.

Версия на азербайджанском языке Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

