Пилоты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам

В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным министром обороны, продолжаются интенсивные тренировки в целях повышения профессионализма военных пилотов Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве обороны, молодые военные пилоты, в целом теоретически освоившие тактико-технические характеристики и летные возможности самолетов "Супер Мушшак" и L-39, а также прошедшие соответствующие тренировки на тренажерах, приступили к выполнению практических учебно-тренировочных полетов на этих самолетах и многоцелевых вертолетах серии "Ми".

Согласно поставленным задачам, молодые военные пилоты отрабатывают технику пилотажа, маршрутные полеты, а также парные и звеньевые полеты.