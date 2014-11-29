 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первый этап состязаний корабельного биатлона "Каспийское море-2015" пройдет в марте

    В нем примут участие представители всех пяти прикаспийских стран

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Началась подготовка дорожной карты для проведения международного корабельного биатлона "Каспийское море-2015", в котором примут участие представители всех пяти прикаспийских стран -  Азербайджана, России, Туркменистана, Казахстана и Ирана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, первый этап состязаний пройдет в марте следующего года, финал - в августе.

    Как заявил командир Каспийской флотилии РФ Ильдар Ахмеров военно-морской конкурс "Каспийское море-2015" пройдет в северной части Каспия и на сухопутных полигонах Южного военного округа. Бронетехника и морская пехота будут состязаться на земле, а экипажи кораблей - на море.

    "Принципиальная договоренность между странами достигнута, сейчас идет обсуждение всех тонкостей, потому что нет мирового опыта состязательных учений подобного рода. Есть совместные учения, которые проводят силы НАТО в мировой океане, но таких состязаний моряки еще не проводили", - заявил Ильдар Ахмеров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi