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Первая азербайджанcкая военнослужащая окончила курсы Оборонного колледжа НАТО

Первая азербайджанcкая военнослужащая окончила курсы Оборонного колледжа НАТО Полковник-лейтенант Министерства обороны Азербайджана Самира Керимзаде стала первой азербайджанкой, окончившая продвинутые курсы Оборонного колледжа НАТО в Риме.
Армия
28 января 2023 г. 19:26
Первая азербайджанcкая военнослужащая окончила курсы Оборонного колледжа НАТО

Полковник-лейтенант Министерства обороны Азербайджана Самира Керимзаде стала первой азербайджанской военнослужащей, окончившей продвинутые курсы Оборонного колледжа НАТО в Риме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на оборонное ведомство.

В курсах, которые прошли с 16 августа прошлого года по 27 января 2023 года, приняли участие военнослужащие не только стран-членов НАТО, но и стран-партнеров альянса. В рамках курсов, направленных на подготовку и обучение офицеров, также были представлены вооруженные силы, культура, традиции и национальная кухня стран.

Участие наших военнослужащих в этих курсах свидетельствует о высоком уровне партнерства Азербайджана и НАТО.

Отметим, что Азербайджан уже много лет сотрудничает с Оборонным колледжем НАТО. Азербайджанские офицеры, прошедшие курсы обучения в этом колледже, достойно проходят военную службу в рядах Вооруженных сил Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO Müdafiə Kollecinin kursunu bitirən azərbaycanlı ilk qadın hərbi qulluqçumuz

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