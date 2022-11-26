О нас

Перехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер

Перехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер 26 ноября в 11:28 квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями наших подразделен
Армия
26 ноября 2022 г. 13:15
Перехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер

26 ноября в 11:28 квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями наших подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - над позициями подразделений нашей армии в окрестностях высоты Йедди Хырман Агдамского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Квадрокоптер, обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений, был посажен специальным способом и перехвачен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army units capture quadcopter of illegal Armenian militants in Khojaly and Aghdam 
Версия на азербайджанском языке ФотоErməni silahlılarının Xocalı və Ağdamda uçuşlar etməyə cəhd göstərən kvadrokopteri ələ keçirilib

Самое важное

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер
ФотоПерехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
24 ноября 2022 г. 17:37
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
24 ноября 2022 г. 16:30
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
24 ноября 2022 г. 11:22
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi