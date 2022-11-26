Перехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер

26 ноября в 11:28 квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями наших подразделен

26 ноября в 11:28 квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями наших подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - над позициями подразделений нашей армии в окрестностях высоты Йедди Хырман Агдамского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Квадрокоптер, обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений, был посажен специальным способом и перехвачен.