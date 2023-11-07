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Завтра в Ханкенди пройдет парад Победы

Завтра в Ханкенди пройдет парад Победы 8 ноября в Ханкенди состоится парад по случаю Дня Победы.
Армия
7 ноября 2023 г. 10:44
Завтра в Ханкенди пройдет парад Победы

8 ноября в Ханкенди состоится парад по случаю Дня Победы.

Как сообщает Report, подготовка к параду Победы близится к завершению.

В торжественном шествии примут участие подразделения Министерства обороны, Внутренних войск Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности, спецназа.

На параде будет демонстрироваться трофейная военная техника.

Отметим, что 28 декабря 1991 года город Ханкенди и поселок Кяркиджахан, имеющий стратегическое значение для прилегающих территорий, были оккупированы вооруженными силами Армении. 19-20 сентября этого года, после проведенных в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера, азербайджанская армия освободила город Ханкенди и поселок Кяркиджахан от сепаратистов. 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди.

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Версия на английском языке Victory parade to be held in Khankandi on November 8
Версия на азербайджанском языке Sabah Xankəndidə Zəfər paradı keçiriləcək

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