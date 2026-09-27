Тахир Будагов: Подготовка к съезду партии "Ени Азербайджан" продолжается
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 12:59
Подготовительные работы к съезду партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) продолжаются.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов.
Он отметил, что предстоящий съезд не является внеочередным, а традиционно проводится раз в 5 лет:
"Естественно, в первую очередь на съезде будет рассмотрен пройденный партией за 5 лет путь и обсужден ряд актуальных вопросов, вытекающих из Устава партии".
Отметим, что 8-й съезд ПЕА состоится 2 октября текущего года.
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