Тахир Будагов: Подготовка к съезду партии "Ени Азербайджан" продолжается

Подготовительные работы к съезду партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) продолжаются.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов.

Он отметил, что предстоящий съезд не является внеочередным, а традиционно проводится раз в 5 лет:

"Естественно, в первую очередь на съезде будет рассмотрен пройденный партией за 5 лет путь и обсужден ряд актуальных вопросов, вытекающих из Устава партии".

Отметим, что 8-й съезд ПЕА состоится 2 октября текущего года.