İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tahir Budaqov: YAP qurultayına hazırlıq işləri davam etdirilir

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:45
    Tahir Budaqov: YAP qurultayına hazırlıq işləri davam etdirilir

    Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) qurultayına hazırlıq işləri davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında YAP sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov deyib.

    O bildirib ki, partiyanın keçirəcəyi qurultay növbədənkənar deyil, ənənəvi olaraq 5 ildən bir keçirilir:

    "Təbii ki, qurultayın gündəliyində, ilk növbədə, 5 il ərzində partiyanın keçdiyi yola nəzər salınacaq və bəzi məsələlər müzakirə ediləcək. Nizamnamədən irəli gələn məsələlərə baxılacaq".

    Qeyd edək ki, YAP-nin 8 ci qurultayı oktyabrın 2-də keçiriləcək.

    Tahir Budaqov Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Qurultay
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