Tahir Budaqov: YAP qurultayına hazırlıq işləri davam etdirilir
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 12:45
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Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) qurultayına hazırlıq işləri davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında YAP sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov deyib.
O bildirib ki, partiyanın keçirəcəyi qurultay növbədənkənar deyil, ənənəvi olaraq 5 ildən bir keçirilir:
"Təbii ki, qurultayın gündəliyində, ilk növbədə, 5 il ərzində partiyanın keçdiyi yola nəzər salınacaq və bəzi məsələlər müzakirə ediləcək. Nizamnamədən irəli gələn məsələlərə baxılacaq".
Qeyd edək ki, YAP-nin 8 ci qurultayı oktyabrın 2-də keçiriləcək.
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