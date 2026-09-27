"Ливерпуль" хочет приобрести Чуамени у "Реала"

Английский "Ливерпуль" хочет приобрести футболиста сборной Франции Орельена Тчуамени.

Как передает Report со ссылкой на "Football Insider", мерсисайдский клуб намерен приобрести 26-летнего полузащитника у испанского "Реала" в 2027 году.

Отметим, что Орельен Тчуамени выступает за мадридский клуб с 2022 года.

Он провел 199 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.