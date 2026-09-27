"Ливерпуль" хочет приобрести Чуамени у "Реала"
Футбол
- 27 сентября, 2026
- 13:10
Английский "Ливерпуль" хочет приобрести футболиста сборной Франции Орельена Тчуамени.
Как передает Report со ссылкой на "Football Insider", мерсисайдский клуб намерен приобрести 26-летнего полузащитника у испанского "Реала" в 2027 году.
Отметим, что Орельен Тчуамени выступает за мадридский клуб с 2022 года.
Он провел 199 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
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