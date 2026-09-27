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    "Ливерпуль" хочет приобрести Чуамени у "Реала"

    Футбол
    • 27 сентября, 2026
    • 13:10
    Ливерпуль хочет приобрести Чуамени у Реала

    Английский "Ливерпуль" хочет приобрести футболиста сборной Франции Орельена Тчуамени.

    Как передает Report со ссылкой на "Football Insider", мерсисайдский клуб намерен приобрести 26-летнего полузащитника у испанского "Реала" в 2027 году.

    Отметим, что Орельен Тчуамени выступает за мадридский клуб с 2022 года.

    Он провел 199 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

    ФК Ливерпуль ФК Реал Мадрид
    "Liverpul" 2027-ci ildə Orelyen Çuamenini heyətinə qatmaq istəyir
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