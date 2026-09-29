"Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 58%
Промышленность
- 29 сентября, 2026
- 17:23
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ООО "Азералюминиум" в январе-августе 2026 года экспортировало продукцию на сумму $130,8 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.
Согласно информации, это на $47,9 млн или на 57,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.
Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в указанном периоде увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.
"Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 58 %-ə yaxın artırıb
Azeraluminium exports rise 57.8% in January-August
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