"Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 58%

ООО "Азералюминиум" в январе-августе 2026 года экспортировало продукцию на сумму $130,8 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно информации, это на $47,9 млн или на 57,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.

Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в указанном периоде увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.