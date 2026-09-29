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    "Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 58%

    Промышленность
    • 29 сентября, 2026
    • 17:23
    Азералюминиум увеличил экспортные доходы почти на 58%

    ООО "Азералюминиум" в январе-августе 2026 года экспортировало продукцию на сумму $130,8 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

    Согласно информации, это на $47,9 млн или на 57,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2025 года.

    Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в указанном периоде увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.

    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) Экспортные доходы
    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 58 %-ə yaxın artırıb
    Azeraluminium exports rise 57.8% in January-August
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