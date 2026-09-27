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    "Liverpul" 2027-ci ildə Orelyen Çuamenini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:03
    Liverpul 2027-ci ildə Orelyen Çuamenini heyətinə qatmaq istəyir

    İngiltərənin "Liverpul" klubu Fransa millisinin futbolçusu Orelyen Çuamenini heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi 26 yaşlı yarımmüdafiəçini 2027-ci ildə İspaniyanın "Real" komandasından almaq niyyətindədir.

    Xatırladaq ki, Orelyen Çuameni 2022-ci ildən Madrid klubunda çıxış edir.

    O, meydana çıxdığı 199 oyunda 7 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Orelyen Çuameni Real Madrid FK Liverpul FK
    "Ливерпуль" хочет приобрести Чуамени у "Реала"
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