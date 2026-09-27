"Liverpul" 2027-ci ildə Orelyen Çuamenini heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 27 sentyabr, 2026
- 13:03
İngiltərənin "Liverpul" klubu Fransa millisinin futbolçusu Orelyen Çuamenini heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi 26 yaşlı yarımmüdafiəçini 2027-ci ildə İspaniyanın "Real" komandasından almaq niyyətindədir.
Xatırladaq ki, Orelyen Çuameni 2022-ci ildən Madrid klubunda çıxış edir.
O, meydana çıxdığı 199 oyunda 7 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
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