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    В Грузии стартовали учения НАТО

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 17:07
    В Грузии стартовали учения НАТО

    В рамках присоединения Грузии к Многонациональному батальону военной полиции НАТО проводятся компьютерные учения SHARP LYNX 2026.

    Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба Министерства обороны страны.

    Церемония открытия учений состоялась в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC). В ней приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Иракли Чичинадзе, начальник Управления военной полиции генерал-майор Шалва Шенгелия и командир JTEC полковник Давид Гагуа. Они пожелали участникам учений успехов.

    В рамках учений предусмотрена оценка возможностей военной полиции Сил обороны Грузии.

    SHARP LYNX 2026 является одним из завершающих мероприятий, проводимых в рамках установленных процедур для присоединения к Многонациональному батальону военной полиции НАТО. Целью учений, проводимых в рамках Существенного пакета сотрудничества НАТО-Грузия (SNGP), является совершенствование возможностей взаимодействия в многонациональной среде, штабных процедур, координации и управления.

    В учениях, наряду с Грузией, принимают участие представители подразделений военной полиции Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии.

    В Грузии стартовали учения НАТО
    В Грузии стартовали учения НАТО
    В Грузии стартовали учения НАТО

    Североатлантический альянс (НАТО) Министерство обороны Грузии
    Фото
    Gürcüstanda NATO təlimi başlayıb
    Фото
    Georgia holds SHARP LYNX 2026 exercise with NATO partners
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