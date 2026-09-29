В Грузии стартовали учения НАТО

В рамках присоединения Грузии к Многонациональному батальону военной полиции НАТО проводятся компьютерные учения SHARP LYNX 2026.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба Министерства обороны страны.

Церемония открытия учений состоялась в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC). В ней приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Иракли Чичинадзе, начальник Управления военной полиции генерал-майор Шалва Шенгелия и командир JTEC полковник Давид Гагуа. Они пожелали участникам учений успехов.

В рамках учений предусмотрена оценка возможностей военной полиции Сил обороны Грузии.

SHARP LYNX 2026 является одним из завершающих мероприятий, проводимых в рамках установленных процедур для присоединения к Многонациональному батальону военной полиции НАТО. Целью учений, проводимых в рамках Существенного пакета сотрудничества НАТО-Грузия (SNGP), является совершенствование возможностей взаимодействия в многонациональной среде, штабных процедур, координации и управления.

В учениях, наряду с Грузией, принимают участие представители подразделений военной полиции Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии.