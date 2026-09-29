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    Сахиба Гафарова: Новые инициативы поспособствуют расширению связей между Баку и Братиславой

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 19:22
    Сахиба Гафарова: Новые инициативы поспособствуют расширению связей между Баку и Братиславой

    Благодаря политической воле лидеров двух стран и взаимной поддержке отношения между Азербайджаном и Словакией за короткий период вышли на высший уровень стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словакии.

    По ее словам, двусторонние связи основаны на взаимной дружбе, уважении и доверии, а в последние годы наблюдается их интенсивное развитие.

    С.Гафарова отметила, что официальный визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Словакию в декабре 2025 года, а также ответные визиты президента Словакии Петера Пеллегрини и премьера Роберта Фицо в Азербайджан придали новый импульс двусторонним отношениям.

    Она подчеркнула, что общие интересы и взаимная поддержка являются важными особенностями азербайджано-словацкого стратегического партнерства.

    По словам С.Гафаровой, двусторонние отношения активно развиваются в различных направлениях, включая экономику, торговлю, энергетику, взаимные инвестиции, военно-техническое сотрудничество, образование и парламентские связи. Она добавила, что новые инициативы будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами.

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Азербайджано-словацкие отношения
    Sahibə Qafarova: Yeni təşəbbüslər Bakı və Bratislava arasında əlaqələrin genişlənməsinə töhfə verəcək
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