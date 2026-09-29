Сахиба Гафарова: Новые инициативы поспособствуют расширению связей между Баку и Братиславой

Благодаря политической воле лидеров двух стран и взаимной поддержке отношения между Азербайджаном и Словакией за короткий период вышли на высший уровень стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словакии.

По ее словам, двусторонние связи основаны на взаимной дружбе, уважении и доверии, а в последние годы наблюдается их интенсивное развитие.

С.Гафарова отметила, что официальный визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Словакию в декабре 2025 года, а также ответные визиты президента Словакии Петера Пеллегрини и премьера Роберта Фицо в Азербайджан придали новый импульс двусторонним отношениям.

Она подчеркнула, что общие интересы и взаимная поддержка являются важными особенностями азербайджано-словацкого стратегического партнерства.

По словам С.Гафаровой, двусторонние отношения активно развиваются в различных направлениях, включая экономику, торговлю, энергетику, взаимные инвестиции, военно-техническое сотрудничество, образование и парламентские связи. Она добавила, что новые инициативы будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами.