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    Махир Мамедов пообещал усилить программы подготовки гроссмейстеров

    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2026
    • 17:27
    Махир Мамедов пообещал усилить программы подготовки гроссмейстеров

    Федерация шахмат Азербайджана намерена провести тщательную работу над допущенными ошибками и продолжить совершенствование программ подготовки и содействия как мужским, так и женским гроссмейстерам, чтобы обеспечить их успешные выступления на международных турнирах в дальнейшем.

    Об этом в беседе с Report сообщил глава Федерации Махир Мамедов, оценивая итоги 46-й Всемирной шахматной олимпиады, которая состоялась в Самарканде (Узбекистан).

    Он отметил, что федерация детально проанализирует выступления национальных команд.

    Мамедов отметил, что обе команды боролись с решимостью и обещают большие перспективы.

    "Мужская сборная завершила крайне насыщенный соревновательный марафон на 5-й позиции, закрепив свое присутствие в первой десятке, а женская расположилась на 16-м месте. Мы уверены, что их возможности значительно выше".

    Отметим, что на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде мужская команда Азербайджана заняла 5-е место с 17 очками, а женская - 16-е с 15 очками.

    Махир Мамедов Федерация шахмат Азербайджана Национальные Сборные Самарканд
    Mahir Məmmədov: "Olimpiadanın nəticələrini təhlil edərək hazırlıq proqramını gücləndirəcəyik"
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