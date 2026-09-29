Махир Мамедов пообещал усилить программы подготовки гроссмейстеров

Федерация шахмат Азербайджана намерена провести тщательную работу над допущенными ошибками и продолжить совершенствование программ подготовки и содействия как мужским, так и женским гроссмейстерам, чтобы обеспечить их успешные выступления на международных турнирах в дальнейшем.

Об этом в беседе с Report сообщил глава Федерации Махир Мамедов, оценивая итоги 46-й Всемирной шахматной олимпиады, которая состоялась в Самарканде (Узбекистан).

Он отметил, что федерация детально проанализирует выступления национальных команд.

Мамедов отметил, что обе команды боролись с решимостью и обещают большие перспективы.

"Мужская сборная завершила крайне насыщенный соревновательный марафон на 5-й позиции, закрепив свое присутствие в первой десятке, а женская расположилась на 16-м месте. Мы уверены, что их возможности значительно выше".

Отметим, что на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде мужская команда Азербайджана заняла 5-е место с 17 очками, а женская - 16-е с 15 очками.