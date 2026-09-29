Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,5% - ОБНОВЛЕНО

Цена нефти марки Brent снизилась на 1,54%, а WTI - на 2,05%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $96,26 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $90,69 за баррель.

09:42

Цены на нефть растут утром во вторник после повышения по итогам предыдущей торговой сессии на фоне сомнений в скором завершении конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, к 09:14 по бакинскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,04 (1,94%) - до $107,32 за баррель. По итогам понедельника Brent подорожала на $0,96 (0,9%) - до $105,28 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на $1,65 (1,78%) - до $94,25 за баррель. За предыдущую торговую сессию контракт вырос на $0,19 (0,2%) - до $92,6 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цены на нефть росли более чем на 3% после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он не принимает иранский план по деэскалации напряженности.