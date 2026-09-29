Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,5% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    • 29 сентября, 2026
    • 17:08
    Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,5% - ОБНОВЛЕНО

    Цена нефти марки Brent снизилась на 1,54%, а WTI - на 2,05%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $96,26 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $90,69 за баррель.

    Цены на нефть растут утром во вторник после повышения по итогам предыдущей торговой сессии на фоне сомнений в скором завершении конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, к 09:14 по бакинскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,04 (1,94%) - до $107,32 за баррель. По итогам понедельника Brent подорожала на $0,96 (0,9%) - до $105,28 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на $1,65 (1,78%) - до $94,25 за баррель. За предыдущую торговую сессию контракт вырос на $0,19 (0,2%) - до $92,6 за баррель.

    В ходе торгов в понедельник цены на нефть росли более чем на 3% после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он не принимает иранский план по деэскалации напряженности.

    Нефть марки Brent Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) Нефть марки WTI Дональд Трамп
    Brent rises to $107.32 per barrel
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:34

    Вице-премьер: Около 15 словацких компаний представлены на ADEX-2026 - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    19:31

    Роберт Калиняк: Словакия хочет перенять опыт Азербайджана в сфере БПЛА - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    19:29

    Сахиба Гафарова: Участие словацких компаний в восстановлении освобожденных территорий - показатель дружбы

    Внешняя политика
    19:25

    Роберт Калиняк: Азербайджан доказал способность защищать свой суверенитет

    Внешняя политика
    19:22

    Писториус: ВС Германии планирует закупку 16 новых самолетов Airbus

    Другие страны
    19:22

    Сахиба Гафарова: Новые инициативы поспособствуют расширению связей между Баку и Братиславой

    Внешняя политика
    19:15

    Гасымов: Баку и Братислава развивают эффективное сотрудничество в оборонной сфере

    Внешняя политика
    19:09

    Посол: Словакия и Азербайджан ищут долгосрочные решения в сфере поставок газа

    Внешняя политика
    19:02

    Трамп уверен, что конфликт с Ираном завершится скоро

    Другие страны
    Лента новостей