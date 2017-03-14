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    Пакистанская делегация посетила Военно-морские силы Азербайджана

    Гости ознакомились с территорией ВМС и базой обеспечения
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    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Руководящий состав Академии Военно-морских сил Исламской Республики Пакистан посетил Военно-морские силы Азербайджана.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала состоялась встреча исполняющего обязанности командующего ВМС капитана 1-го ранга Заура Гумматова с руководителем делегации Пакистана бригадным генералом Сйед Ахмад Оваис Хайдер Заиди. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и подчеркнули важность взаимного обмена опытом.

    После ознакомления пакистанской делегации с территорией ВМС и базой обеспечения, был организован брифинг.

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