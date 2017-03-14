Пакистанская делегация посетила Военно-морские силы Азербайджана

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Руководящий состав Академии Военно-морских сил Исламской Республики Пакистан посетил Военно-морские силы Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала состоялась встреча исполняющего обязанности командующего ВМС капитана 1-го ранга Заура Гумматова с руководителем делегации Пакистана бригадным генералом Сйед Ахмад Оваис Хайдер Заиди. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и подчеркнули важность взаимного обмена опытом.

После ознакомления пакистанской делегации с территорией ВМС и базой обеспечения, был организован брифинг.