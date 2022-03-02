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Пакистанская делегация посетила ВМС Азербайджана

Пакистанская делегация посетила ВМС Азербайджана 2 марта командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Военно-морской академии Исламской Республики Пакистан контр-адмиралом Шифаатом Али Хано
Армия
2 марта 2022 г. 19:53
Пакистанская делегация посетила ВМС Азербайджана

2 марта командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Военно-морской академии Исламской Республики Пакистан контр-адмиралом Шифаатом Али Ханом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложили цветы на могилы наших соотечественников, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Поприветствовав гостей, командующий ВМС контр-адмирал С.Бекиров особо подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере, в основе которого лежат дружественные и братские отношения, неукоснительно развивается.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, гость отметил важность расширения взаимодействия и подобных встреч в деле укрепления азербайджано-пакистанских отношений.

Пакистанской делегации был представлен брифинг об истории и деятельности ВМС.

Затем гости осмотрели военные корабли, поинтересовались их тактико-техническими характеристиками. Также была предоставлена подробная информация о размещении экипажей кораблей, организации питания и других жизненно важных устройствах.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран в военной, военно-образовательной и других сферах, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın nümayəndə heyəti Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində olub

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