Ожидается официальный визит в Азербайджан министра обороны Кыргызстана

9 февраля, 2015 12:31

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/10 февраля ожидается официальный визит в Азербайджан министра обороны Кыргызской Республики Абибиллы Кудайбердиева. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. В рамках визита запланирована встреча гостя в Министерстве обороны. Ожидается визит возглавляемой А. Кудайбердиевым делегации в Военную академию вооруженных сил, Высшую военную школу имени Гейдара Алиева, Учебно-образовательный центр Вооруженных сил. Официальный визит министра обороны Кыргызстана продлится до 13 февраля.