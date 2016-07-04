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    Отозван военный атташе Польши в Азербайджане

    Должность военного атташе Польши в Азербайджане занимал полковник Збигнев Василевский

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По решению министра обороны Польши Антони Мацеревича, со своих должностей освобождены военные атташе Польши в ряде стран, в том числе и в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Радио Польша, атташе будут сняты с должности в течение второго полугодия.

    Помимо Азербайджана, будут отозваны военные атташе Польши в США, Нидерландах, Бельгии, Болгарии, Грузии и Алжире. Новые назначения пока не приняты.

    Отметим, что должность военного атташе Польши в Азербайджане занимал полковник Збигнев Василевский.

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