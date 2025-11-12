Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Открыт специальный курс медподготовки для военных спецназначения

    Армия
    • 12 ноября, 2025
    • 18:08
    Открыт специальный курс медподготовки для военных спецназначения

    В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония открытия курса по специальной медицинской подготовке для личного состава Сил специального назначения (ССН).

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В церемонии открытия приняли участие международные специалисты. На мероприятии было подчеркнуто, что основная цель проведения курса заключается в совершенствовании навыков сотрудников ССН по оказанию первой медицинской помощи раненым на поле боя, а также организации эвакуации и медицинской службы в боевых условиях.

    После церемонии открытия был проведен осмотр бытовых условий личного состава, мест учений, а также современного медицинского оборудования, которое будет использоваться в учебном процессе.

    курсы медпоготовка Минобороны Азербайджана
    Фото
    XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

