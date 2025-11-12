Открыт специальный курс медподготовки для военных спецназначения
Армия
- 12 ноября, 2025
- 18:08
В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония открытия курса по специальной медицинской подготовке для личного состава Сил специального назначения (ССН).
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В церемонии открытия приняли участие международные специалисты. На мероприятии было подчеркнуто, что основная цель проведения курса заключается в совершенствовании навыков сотрудников ССН по оказанию первой медицинской помощи раненым на поле боя, а также организации эвакуации и медицинской службы в боевых условиях.
После церемонии открытия был проведен осмотр бытовых условий личного состава, мест учений, а также современного медицинского оборудования, которое будет использоваться в учебном процессе.
