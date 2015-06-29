​Открылся новый учебно-стрелковый центр министерства обороны Азербайджана

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Открылся новый учебно-стрелковый центр министерства обороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В информации говорится о периодическом продолжении по распоряжению президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева комплексных мероприятий на пути повышения боевой готовности армии.

Отмечается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие на открытии нового учебно-стрелкового центра, предусмотренного для стрельбы и боевой подготовки военнослужащих.

Министр обороны был проинформирован о центре. Ему доложили, что здесь созданы все условия для модернизации ситуации на линии фронта, проведения учений в соответствии с реальными боевыми условиями, пресечения попыток саботажа и разведки со стороны врага и пр.

В то же время на полигоне подготовлены соответствующие классы для проведения тренировок в любых условиях.

На полигоне, который планируется сдать в кратчайшие сроки, личному составу представится возможность приобретения опыта и навыков использования оружия, минометов и гранатометов.

Подготовленное на территории целевое поле оснащено необходимым оборудованием. Министру обороны также вручили новоизданную учебно-методическую литературу, необходимую для повышения личным составом теоретических знаний.

Все это предоставит возможность для качественного усвоения военных учебных программ, повышения профессионализма и теоретических знаний личного состава, укрепления практических навыков.

Осмотрев центральный блок управления, стрелковое и тактическое поле, тактическую полосу, другие административные здания и сооружения, З.Гасанов ознакомился с уровнем готовности разведывательного подразделения и посмотрел тренировочный процесс.

Проследив за учениями на снайперских курсах, З.Гасанов высоко оценил уровень профессионализма снайперов и их желание скорейшего продолжения службы на линии фронта вместе с остальными военнослужащими.

З.Гасанов дал поручения и рекомендации, необходимые для повышения профессионального уровня личного состава, изучения существующих и новых методов обучения.