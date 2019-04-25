Открылся новый командный пункт авиабазы ВВС Азербайджана - ВИДЕО

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы, проводимые в сфере повышения уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

24 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового объединенного командного пункта авиабазы ВВС и ознакомились с созданными здесь условиями.

Руководство министерства обороны почтило память и возложило цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части.

Генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели новую навигационную систему, предназначенную для контроля и управления полетами, учебные помещения учебно-тренировочного полигона ВВС, а также другие служебные и административные объекты. Министр наблюдал за занятиями расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а также технических составов подразделений ПВО и радиотехнических подразделений Сухопутных войск, а также побывал в пункте управления ЗРК С-125.

Министру обороны было доложено, что основным предназначением объединенного командного пункта, оснащенного современным оборудованием, произведенным компаниями Турции, Израиля, США, Франции, Великобритании, Норвегии и ряда других стран, является управление полетами различных видов военной авиации, а также беспрерывное обеспечение точного и эффективного выполнения боевых задач.

Затем руководству министерства обороны был представлен обзорный брифинг о деятельности объединенного командного пункта.

Осмотрев также учебно-тренировочные самолеты "Супер Мушшак" и тренажерные залы, министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные Верховным главнокомандующим в сфере армейского строительства и дал соответствующие указания командованию в связи с повышением уровня боеготовности личного состава и профессионализма военных пилотов.