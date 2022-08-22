О нас

Отдельная дивизия: Границы Нахчывана надежно защищены

Отдельная дивизия: Границы Нахчывана надежно защищены В текущем году в Отдельной пограничной дивизии “Нахчыван” были сданы в эксплуатацию отвечающие самым современным требованиям новое солдатское общежитие, спортивный комплекс, служебно-жилой комплекс пограничной комендатуры “Шарур”. Завершено строительство
Армия
22 августа 2022 г. 03:11
Отдельная дивизия: Границы Нахчывана надежно защищены

В текущем году в Отдельной пограничной дивизии “Нахчыван” были сданы в эксплуатацию отвечающие самым современным требованиям новое солдатское общежитие, спортивный комплекс, служебно-жилой комплекс пограничной комендатуры “Шарур”. Завершено строительство 5-й пограничной заставы.

Об этом Report сообщили в Отдельной пограничной дивизии ”Нахчыван".

Отмечено, что для обеспечения надежной охраны государственной границы вдоль нее создана система сигнализации и установлены камеры современного типа, построены и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиям новые здания штаба, солдатские общежития, склады, банно-прачечные, подсобные помещения, жилые дома со всеми удобствами для семей пограничников.

В центре внимания также находится улучшение снабжения личного состава, обеспечение пограничной заставы современной техникой и оборудованием. Созданная современная инфраструктура и материально-техническое обеспечение способствовали повышению боеготовности. Приобретенные на тренингах навыки личного состава обеспечили надежную охрану государственной границы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Sərhəd Diviziyası: Naxçıvan etibarlı müdafiə edilir

Самое важное

Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
21 августа 2022 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
21 августа 2022 г. 10:29
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
20 августа 2022 г. 11:54
Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi