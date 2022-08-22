Отдельная дивизия: Границы Нахчывана надежно защищены

В текущем году в Отдельной пограничной дивизии “Нахчыван” были сданы в эксплуатацию отвечающие самым современным требованиям новое солдатское общежитие, спортивный комплекс, служебно-жилой комплекс пограничной комендатуры “Шарур”. Завершено строительство

В текущем году в Отдельной пограничной дивизии “Нахчыван” были сданы в эксплуатацию отвечающие самым современным требованиям новое солдатское общежитие, спортивный комплекс, служебно-жилой комплекс пограничной комендатуры “Шарур”. Завершено строительство 5-й пограничной заставы.

Об этом Report сообщили в Отдельной пограничной дивизии ”Нахчыван".

Отмечено, что для обеспечения надежной охраны государственной границы вдоль нее создана система сигнализации и установлены камеры современного типа, построены и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиям новые здания штаба, солдатские общежития, склады, банно-прачечные, подсобные помещения, жилые дома со всеми удобствами для семей пограничников.

В центре внимания также находится улучшение снабжения личного состава, обеспечение пограничной заставы современной техникой и оборудованием. Созданная современная инфраструктура и материально-техническое обеспечение способствовали повышению боеготовности. Приобретенные на тренингах навыки личного состава обеспечили надежную охрану государственной границы.