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Шехид Эшгин Гусейнов похоронен в Товузе

Шехид Эшгин Гусейнов похоронен в Товузе Останки военнослужащего азербайджанской армии Эшгина Джамиль оглу Гусейнова, ставшего шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, доставлены в село Хунанлар Товузского района и переданы его семье.
Армия
6 марта 2023 г. 15:25
Шехид Эшгин Гусейнов похоронен в Товузе

Похоронен военнослужащий азербайджанской армии Эшгин Джамиль оглу Гусейнов, ставший шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта.

Как сообщает западное бюро Report, военнослужащий похоронен на кладбище в селе Хунанлар Товузского района.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи и близкие шехида, представители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, руководители управлений и организаций, жители села.

14:59

Останки военнослужащего азербайджанской армии Эшгина Джамиль оглу Гусейнова, ставшего шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, доставлены в село Хунанлар Товузского района и переданы его семье.

Как передает западное бюро Report, в доме покойного проходит церемония прощания с шехидом.

В церемонии принимают участие члены семьи и близкие шехида, представители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, руководители управлений и организаций, жители села.

По завершении церемонии шехид будет похоронен на кладбище села Хуналар.

Отметим, что брат шехида также является военнослужащим и продолжает воинскую службу в Нахчыванской АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Eşqin Hüseynov Tovuzda dəfn olunub - YENİLƏNİB

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