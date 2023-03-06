Шехид Эшгин Гусейнов похоронен в Товузе

Останки военнослужащего азербайджанской армии Эшгина Джамиль оглу Гусейнова, ставшего шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, доставлены в село Хунанлар Товузского района и переданы его семье.

Похоронен военнослужащий азербайджанской армии Эшгин Джамиль оглу Гусейнов, ставший шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта.



Как сообщает западное бюро Report, военнослужащий похоронен на кладбище в селе Хунанлар Товузского района.



В церемонии похорон приняли участие члены семьи и близкие шехида, представители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, руководители управлений и организаций, жители села.

14:59

Останки военнослужащего азербайджанской армии Эшгина Джамиль оглу Гусейнова, ставшего шехидом в результате провокации незаконных армянских формирований утром 5 марта, доставлены в село Хунанлар Товузского района и переданы его семье.

Как передает западное бюро Report, в доме покойного проходит церемония прощания с шехидом.

В церемонии принимают участие члены семьи и близкие шехида, представители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, руководители управлений и организаций, жители села.

По завершении церемонии шехид будет похоронен на кладбище села Хуналар.

Отметим, что брат шехида также является военнослужащим и продолжает воинскую службу в Нахчыванской АР.