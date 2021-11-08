Оркестр Высшего военного училища вернулся из Турции

Военный оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, находившийся с визитом в Турции для участия в мероприятиях по случаю годовщины Дня Победы, вернулся в Баку.

Военный оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, находившийся с визитом в Турции для участия в мероприятиях по случаю годовщины Дня Победы, вернулся в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в рамках визита военный оркестр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.

Выступления Военного оркестра Азербайджанского высшего военного училища под руководством полковник-лейтенанта Фариза Мамедзаде с концертными программами в парке имени Общенационального лидера, а также во многих других местах были встречены аплодисментами.