О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оркестр Высшего военного училища вернулся из Турции

Оркестр Высшего военного училища вернулся из Турции Военный оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, находившийся с визитом в Турции для участия в мероприятиях по случаю годовщины Дня Победы, вернулся в Баку.
Армия
8 ноября 2021 г. 19:03
Оркестр Высшего военного училища вернулся из Турции

Военный оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, находившийся с визитом в Турции для участия в мероприятиях по случаю годовщины Дня Победы, вернулся в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в рамках визита военный оркестр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.

Выступления Военного оркестра Азербайджанского высшего военного училища под руководством полковник-лейтенанта Фариза Мамедзаде с концертными программами в парке имени Общенационального лидера, а также во многих других местах были встречены аплодисментами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Məktəbin orkestr heyəti Türkiyədən qayıdıb

Экслюзивные новости

Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi