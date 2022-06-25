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Организован медиатур в склады снабжения Министерства обороны

Организован медиатур в склады снабжения Министерства обороны По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил был организован медиатур в склады снабжения Министерства обороны.
Армия
25 июня 2022 г. 09:47
Организован медиатур в склады снабжения Министерства обороны

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил был организован медиатур в склады снабжения Министерства обороны.

Как сообщает Report, в рамках медиатура представители СМИ были проинформированы об образцах одежды и продуктов питания на складах.

Полковник-лейтенант Азербайджанской армии Агиль Исмаилов отметил о высоком уровне боевого обеспечения нашей армии в период 44-дневной Отечественной войне: "Я прошел боевой путь от Джебраила до города Шуша. Хотя рельеф территорий, где мы сражались, был сложным, обеспечение Азербайджанской армии было организовано на высоком уровне. Были места, куда не могли заехать автомобили и техника. Но несмотря на это даже пешком солдатам доставляли продовольствие, одежду, боеприпасы и все необходимое. В результате всего этого Азербайджанская армия одержала победу".

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Версия на английском языке ФотоMedia tour organized to supply depots of Azerbaijani Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin təminat anbarlarına mediatur təşkil olunub

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