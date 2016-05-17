Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в нашей стране, 17 мая посетили воинскую часть ВС АР.
Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, в ходе визита гостям был представлен брифинг.
Более 20 представителей аппаратов военных атташе 15 стран посетили казарму, пункты обучения и тренировок, столовую, а также другие объекты воинской части.
Гости также приняли участие в мероприятиях, посвященных дню создания воинской части.
Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за высокий уровень организации визита.
В заключение было сделано фото на память.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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