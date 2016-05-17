Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в нашей стране, 17 мая посетили воинскую часть ВС АР.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, в ходе визита гостям был представлен брифинг.

Более 20 представителей аппаратов военных атташе 15 стран посетили казарму, пункты обучения и тренировок, столовую, а также другие объекты воинской части.

Гости также приняли участие в мероприятиях, посвященных дню создания воинской части.

Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за высокий уровень организации визита.

В заключение было сделано фото на память.