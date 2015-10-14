Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Очередная группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, группа военнослужащих ВС Азербайджанской Республики из 25 человек в порядке ротации была отправлена в Афганистан, чтобы проходить службу в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане.

Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миротворческой миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два офицера инженерно-фортификационных войск.