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    Очередная группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан

    В группу входят 25 военнослужащих

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Очередная группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, группа военнослужащих ВС Азербайджанской Республики из 25 человек в порядке ротации была отправлена в Афганистан, чтобы проходить службу в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане. 

    Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года. 

    В настоящее время в миротворческой миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два офицера инженерно-фортификационных войск.  

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