Объявлены правила приема в военные лицеи Минобороны Азербайджана

Объявлены правила приема абитуриентов в военные лицеи Министерства обороны Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Объявлены правила приема абитуриентов в военные лицеи Министерства обороны Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве, в лицеи принимаются граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет, которые имеют аттестат о среднем общем образовании.

Курсанты на период обучения обеспечиваются форменным обмундированием и питанием. Ежемесячное денежное довольствие составляет 51 манат.

В период с 1-го по 30-е апреля наравне с заявлением на имя начальника лицея абитуриенты должны будут предоставить справки о полном медицинском обследовании и другие требуемые документы.

Кандидаты пройдут освидетельствование военно-врачебной комиссией, созданной при военном лицее.

Абитуриенты, имеющие итоговую оценку "2" по какому-либо предмету в аттестате о среднем общем образовании, не допускаются к экзаменам и не принимаются в военный лицей.

Прием в военные лицеи осуществляется по результатам вступительных экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром на азербайджанском языке по предметам азербайджанский язык, математика, физика, химия.

Документы принимаются комиссией, созданной при Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.

Жители Нахчыванской Автономной Республики могут подать документы в Военный лицей имени Гейдара Алиева (город Нахчыван).