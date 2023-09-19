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Объявлена цель антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахе

Объявлена цель антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахе В целях восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.
Армия
19 сентября 2023 г. 13:38
Объявлена цель антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахе

В целях восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

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Версия на английском языке Purpose of anti-terrorist activities launched by Azerbaijani Army in Karabakh announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirlərinin məqsədi açıqlanıb

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