О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы военного сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы военного сотрудничества Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящегося с рабочим визитом в нашей стране командующего Силами противовоздушной обороны и Военно-воздушными силами Узбекистана генерал-майора Ахмада Бурханова.
Армия
7 октября 2024 г. 20:23
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с командующим ПВО и ВВС Узбекистана генерал-майором Ахмадом Бурхановым, совершающую рабочий визит в нашу страну.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Было отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном построено на дружественных и братских отношениях.

Генерал-полковник Гасанов подчеркнул, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном еще более развилось, было рассказано о проделанной работе в этом направлении.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор Бурханов поблагодарил за теплый прием и передал Закиру Гасанову приветствия министра обороны Узбекистана.

Затем на Центральном командном пункте ВВС состоялась официальная церемония встречи. Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде вместе с узбекским коллегой прошел перед почетным караулом.

На встрече командующих была подчеркнута важность взаимных визитов и расширения обмена опытом между Азербайджаном и Узбекистаном в области военной авиации и противовоздушной обороны, равно как и в других областях.
Стороны провели подробный обмен мнениями о перспективах двустороннего военного сотрудничества, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение узбекской делегации было обстоятельно рассказано о работе, проведенной на Центральном командном пункте ВВС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi