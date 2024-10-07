Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с командующим ПВО и ВВС Узбекистана генерал-майором Ахмадом Бурхановым, совершающую рабочий визит в нашу страну.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Поприветствовав гостей, Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Было отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном построено на дружественных и братских отношениях.
Генерал-полковник Гасанов подчеркнул, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном еще более развилось, было рассказано о проделанной работе в этом направлении.
Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор Бурханов поблагодарил за теплый прием и передал Закиру Гасанову приветствия министра обороны Узбекистана.
Затем на Центральном командном пункте ВВС состоялась официальная церемония встречи. Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде вместе с узбекским коллегой прошел перед почетным караулом.
На встрече командующих была подчеркнута важность взаимных визитов и расширения обмена опытом между Азербайджаном и Узбекистаном в области военной авиации и противовоздушной обороны, равно как и в других областях.
Стороны провели подробный обмен мнениями о перспективах двустороннего военного сотрудничества, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
В заключение узбекской делегации было обстоятельно рассказано о работе, проведенной на Центральном командном пункте ВВС.